Brauchtum : Zwei Frauen gewinnen ersten Trachtenmode-Wettbewerb in MV

von dpa

20. April 2018, 16:58 Uhr

Den ersten Trachtenmode-Wettbewerb des Landestourismusverbandes haben die Designerinnen Veruschka Götz und Daniela Ziegan gewonnen. Die Jury unter Vorsitz von Jette Joop traf ihre Entscheidung am Freitag in Rostock. Dort führten Models die Kollektionsentwürfe von drei Designern vor, die in einer ersten Wettbewerbsrunde ausgewählt worden waren. Die beiden Siegerinnen sollen nun eine Musterkollektion im Wert von 25 000 Euro anfertigen. Für den Wettbewerb hatten sich elf Designer beworben, sieben nahmen schließlich teil. Die Entwürfe der beiden Siegerinnen erinnern nur entfernt an traditionelle norddeutsche Trachten. Farblich dominieren dunkelblau und neongrün. Als Zielgruppe für Trachtenmode mit norddeutschen Anklängen sieht der Tourismusverband unter anderem Mitarbeiter von Museen, Tourist-Informationen und Hotels.