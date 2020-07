Agrar : Zwei Frauen und zwei Männer kandidieren bei Bauerntag

Die größte Interessenvertretung der Bauern im Nordosten - der Landesbauernverband Mecklenburg-Vorpommern - wählt am 11. September in Linstow (Landkreis Rostock) einen neuen Vorstand. Dafür gibt es bisher vier Kandidaten, darunter den bisherigen Präsidenten Detlef Kurreck, wie ein Verbandssprecher am Freitag in Neubrandenburg erklärte. Neu für den vierköpfigen Vorstand bewerbe sich die Schafzüchterin Sabine Firnhaber aus Westmecklenburg. Firnhaber engagiert sich bisher vor allem bei der Initiative «Land schafft Verbindung», die seit Monaten Proteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung organisiert.

Avatar_prignitzer von dpa

10. Juli 2020, 08:40 Uhr