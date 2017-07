Unfälle : Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß in Ludwigslust

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf den Bus auf eine angrenzende Grünfläche geschleudert, teilte die Polizei am Mittwoch in Ludwigslust mit. Die leicht verletzten Insassen kamen in ein Krankenhaus, die Fahrgäste und der Fahrer des Busses kamen mit einem Schrecken davon. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 12:29 Uhr