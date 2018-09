Boxen : Zwei Meistertitel für Boxerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern

Sarah Scheurich aus Schwerin und die Stralsunderin Marie Maciejewski haben bei den deutschen Meisterschaften im Frauen-Boxen in Rostock für zwei Titelgewinne der Gastgeberinnen gesorgt. Mittelgewichtlerin Scheurich bezwang am Samstagabend im Finale im Sportpark Warnemünde die Ludwigsburgerin Irina Schönberger einstimmig nach Punkten und revanchierte sich für die im Vorjahr erlittene Finalniederlage.

von dpa

09. September 2018, 10:50 Uhr

«Was für ein Kampf, Irina und ich haben uns heute nichts geschenkt», teilte die von Michael Timm trainierte Dritte der Europameisterschaften via Facebook mit. In dem Limit gewann Scheurichs Vereinskameradin Joelle Seydou, die in der Vorschlussrunde gegen Schönberger verloren hatte, die Bronzemedaille.

Halbfliegengewichtlerin Maciejewski setzte sich in ihrem Endkampf gegen die mehrfache deutsche Meisterin Annemarie Stark aus Lübeck einstimmig nach Punkten durch.