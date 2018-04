Unfälle : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Schwaan

von dpa

19. April 2018, 17:38 Uhr

Zwei Menschen sind am Donnerstag bei einem Unfall in Schwaan im Landkreis Rostock schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bog eine 68-jährige Frau mit ihrem Wagen nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto. Die beiden Fahrer seien schwer, ein weiter Insasse leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 16 000 Euro.