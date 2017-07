Schwimmen : Zwei Tote bei Badeunfällen in der Ostsee

Binnen 24 Stunden sind zwei Männer aus Sachsen-Anhalt in der Ostsee ums Leben gekommen. Am Donnerstag wurde ein 53 Jahre alter Urlauber tot am Strand von Rostock-Diedrichshagen gefunden. Eine Spaziergängerin hatte die Leiche am Morgen entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte. Man gehe von einem Badeunfall aus.

Am Vortag war im 35 Kilometer entfernten Ostseebad Rerik (Landkreis Rostock) ein 48 Jahre alter Urlauber tot am Strand gefunden worden. Der Mann stammte aus Halle. Der 48-Jährige ging Zeugen zufolge beim Schwimmen plötzlich unter, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Retter und Helfer konnten den Mann demnach noch aus dem Wasser ziehen. Sie versuchten ihn am Strand wiederzubeleben - erfolglos.

In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 14:45 Uhr