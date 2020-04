Polizei : Zwei Verletzte bei Motorradunfall mit Auto

Avatar_prignitzer von dpa

06. April 2020, 18:11 Uhr

Ein Motorradfahrer und sein Sozius sind am vergangenen Sonntag bei Bandenitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Das Motorrad stieß bei einem Überholmanöver mit dem nach links abbiegenden Fahrzeug zusammen, teilte die Polizei Ludwigslust am Montag mit. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der 58 Jahre alte Kradlenker und seine 55 Jahre alte Mitfahrerin mussten im Krankenhaus versorgt werden.