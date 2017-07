Kriminalität : Zwei-Zentner-Tresor aus Förderzentrum gestohlen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

Graal-Müritz (dpa/mv) - Unbekannte Diebe haben aus einem sonderpädagogischen Förderzentrum in Graal-Müritz (Kreis Rostock) einen knapp zwei Zentner schweren Tresor gestohlen. Dazu brachen die Diebe in der Nacht zu Dienstag in das Gebäude ein und durchwühlten zunächst Schränke und Türen, wie die Polizei berichtete. Der eingebaute Tresor sei aus der Verankerung herausgerissen und abtransportiert worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt, auch zum Tresorinhalt wurden keine Angaben gemacht.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 12:55 Uhr