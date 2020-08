Unternehmen : Zweisprachiger Kinderbauernhof gewinnt Gründer-Wettbewerb

Ein zweisprachiger veganer Kinderbauernhof in Freidorf (Mecklenburgische Seenplatte) hat den ersten Wettbewerb der IHK Neubrandenburg für «Gründerinnen» gewonnen. Dessen Betreiberin Luise Beaumont arbeite seit drei Jahren mit einem einzigartigen Konzept mit Ferien- und Schulkindern und setze dies inzwischen erfolgreich um, teilte die IHK am Montag in Freidorf mit. Auf dem Hof sollen Kinder auf Englisch und Deutsch lernen, im Alltag Verantwortung für Tiere, Nahrungsmittel sowie Umwelt und Natur zu übernehmen. Insgesamt hatten sich 16 Firmen um den Preis im Wettbewerb «Start up and fly» beworben.

Avatar_prignitzer von dpa

24. August 2020, 18:04 Uhr