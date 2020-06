Kindergärten : Zweiter Platz beim Kita-Preis für Bündnis in Torgelow

Das Lokale Bündnis für Familie Uecker-Randow aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) belegt einen zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro verbunden, wie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am Dienstag mitteilte. Der Preis wird jährlich in zwei Kategorien an zehn Kitas und zehn Initiativen aus ganz Deutschland vergeben. Sie wurden aus mehr als 1500 Bewerbungen ausgewählt. Wegen der Corona-Krise erfolgte die Preisverleihung nicht wie geplant im Mai auf einer Gala in Berlin, sondern erst jetzt digital.

Avatar_prignitzer von dpa

16. Juni 2020, 18:05 Uhr

Dem Lokalen Bündnis Familie in Torgelow gehören 57 Bündnispartner an, darunter Kitas und Tageseltern, Einzelpersonen, Firmen, Verwaltung und Politik. Das Bündnis entwickelt Projekte, um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken und Kinder aktiv am Gemeinwesen zu beteiligen. So würden Kinder jährlich bei einem Ideenwettbewerb gefragt, was sie an ihrem Wohnort ändern würden. Ihre Ideen dürfen sie umsetzen und bekommen dafür ein kleines Budget, das sie selbst verwalten. So wurden unter anderem ein Spielplatz von den Kindern gestaltet und eine Kräuterschnecke gebaut.