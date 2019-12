Schiffbau : Zweites Global-Kreuzfahrtschiff wird auf Kiel gelegt

Avatar_prignitzer von dpa

09. Dezember 2019, 02:55 Uhr

Rund drei Monate nach Baubeginn wird das zweite Kreuzfahrtschiff der Global Klasse am heutigen Montag bei den MV Werften in Rostock-Warnemünde auf Kiel gelegt. Das Schiff ist nahezu baugleich mit der «Global Dream», deren Mittelteil vor gut zwei Wochen in einer spektakulären Aktion von Warnemünde nach Wismar geschleppt wurde. Dort soll das Schiff in den kommenden Monaten fertiggestellt werden, 2021 soll das dann insgesamt 342 Meter lange Schiff in See stechen. Die beiden 20 Decks hohen Schiffe sind für den asiatischen Kreuzfahrtmarkt konzipiert und kosten jeweils etwa 1,5 Milliarden Euro. Der künftige Name des zweiten Schiffs wurde noch nicht bekanntgegeben.