Kriminalität : Zwölf Fahrzeuge in Güstrow mit Baseballschlägern beschädigt

Avatar_prignitzer von dpa

22. November 2019, 06:49 Uhr

Mindestens elf Autos und ein Transporter sind in Güstrow (Kreis Rostock) mit Baseballschlägern beschädigt worden. Als die von Anwohnern alarmierte Polizei am Donnerstagabend eintraf, flüchteten die mutmaßlichen Täter in unterschiedliche Richtungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Umkreis des Tatorts trafen die Polizisten mehrere Tatverdächtige an. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unbekannt.