Greifswald : 12-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

27. November 2019, 06:44 Uhr

Ein 12-jähriger Junge ist in Greifswald von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, wollte der Junge den mehrspurigen Hansering überqueren und wurde dabei von einem Transporter erfasst. Das Kind sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht.