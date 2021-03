Auto prallt bei Marlow gegen Baum - Fahrer verletzt

Avatar_prignitzer von Winfried Wagner/dpa

29. März 2021, 08:54 Uhr

Bei einem Unfall in der Nähe von Marlow (Vorpommern-Rügen) ist am Montagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Mann mit seinem Wagen auf der Landesstraße 181 von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer sei geborgen und in eine Klinik gebracht worden. Nähere Angaben zu Alter, Schwere der Verletzungen und zur Unfallursache lägen noch nicht vor. Die kurvenreiche Landesstraße 181 wurde zur Bergung des Fahrzeugs vorübergehend komplett gesperrt gewesen.