BMW X 3 in Neubrandenburg gestohlen

27. Mai 2021, 22:00 Uhr

Am Donnerstag um 18:20 Uhr meldete sich der Geschädigte in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilte den Diebstahl seines Pkw BMW X 3 mit. Der Anzeigenerstatter hatte seinen Pkw am 27.05.2021 gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Kruseshofer Str. 1 in 17036 Neubrandenburg abgestellt und begab sich anschließend in das Geschäft um dort einzukaufen. Als er seinen Einkauf um 18:00 Uhr beendet hatte und zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, musste er feststellen, dass dieser entwendet worden war. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen weinroten BMW X 3 (Modelljahr 2005). Der Wert des entwendeten Fahrzeuges wird mit ca. 6.000,-Euro angegeben.

Zeugen die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder Tatfahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.