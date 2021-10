Malchow : Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Fahrzeuge und flüchtet

Polizeibeamte konnte den Täter dank einer Zeugin feststellen.

Malchow | Am späten Donnerstagabend kam es in Malchow zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer kam in der Rostocker Straße aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine parkendes Auto und einen Laster. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Eine Zeugin konnte den Unfal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.