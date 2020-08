Pasewalk: Bundespolizei treibt Schulden ein

Avatar_prignitzer von svz.de

18. August 2020, 11:24 Uhr

Am frühen Montagabend stellte die Bundespolizei bei einer routinemäßigen Kontrolle auf der BAB 11 in einem VW Kleinbus einen zur Fahndung ausgeschriebenen 44-jährigen polnischen Staatsangehörigen fest. Er hatte eine Vorladung zu einer Erzwingungshaftstrafe von 33 Tagen, auf Grund von offensichtlich nicht bezahlten Geldstrafen für begangene Ordnungswidrigkeiten, missachtet. Die deswegen angeordnete Verhaftung zum Antritt der Erzwingungshaft konnte er nur durch Zahlung der festgelegten Geldstrafe von 600 Euro plus Kosten abwenden. Nach Zahlung der Gesamtsumme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.