Dettmannsdorf: Unfall auf L18

19. Oktober 2019, 17:29 Uhr

Am 19.10.2019 gegen 12:40 Uhr kam es auf der L18 bei Dettmannsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die 74-jährige Fahrerin eines PKW VW Tiguan befuhr die L18 aus Richtung Dettmannsdorf-Kölzow kommend in Richtung Marlow. In der Ortschaft Wöpkendorf beabsichtigte sie den hinter ihr fahrenden 30-jährigen Fahrer eines PKW Mitsubishi vorbeizulassen. Aus diesem Grund verringerte sie die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges. Dies bemerkte der Mitsubishi-Fahrer zu spät und fuhr auf den VW-Tiguan auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der PKW VW Tiguan gegen einen Baum geschleudert. 3 Personen wurde dabei verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR