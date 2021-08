Kriminalität : Einbrecher gestellt: Verdacht auf mehrere Straftaten

An der Mecklenburgischen Seenplatte haben Polizisten einen Hauseinbrecher auf frischer Tat gestellt.

Kieve | Der 30-Jährige sei aufgefallen, als er kurz nach Mitternacht im Schein einer Lampe eine Tür des Hauses in Kieve bei Röbel aufbrach, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte. Der Festnahme mit einem Spürhund seien bereits längere Ermittlungen im Zusammenhang mit Einbrüchen und Diebstählen in der Region vorausgegangen; immer wieder in Häusern, der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.