Kriminalität : Einbrecher stehlen Medikamente und Geld aus Medizin-Komplex

Unbekannte sind in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) in ein medizinisches Zentrum am Krankenhaus eingebrochen.

Neustrelitz | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, wurde die gesamte Einrichtung durchwühlt und Medikamente, Corona-Tests und Bargeld gestohlen. Der Einbruch sei vermutlich am Wochenende verübt und am Montag bemerkt und angezeigt worden. Kriminalisten hätten erste Spuren gesichert. Die Höhe des Gesamtschaden sei noch unklar. Das medizinische Zentrum, zu...

