Tatverdächtiger festgenommen : Mann durch Messerstiche in Pasewalk getötet

Der Verdächtiger konnte durch Augenzeugen schnell von der Polizei identifiziert werden. Das Tatmotiv noch unbekannt.

Avatar_prignitzer von Birgit Sander/dpa

22. Mai 2020, 13:28 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ermittelt gegen einen 30-jährigen in Pasewalk wegen des Verdachts des Totschlags. Der Mann soll in der Nacht zum Donnerstag, den 22. Mai einen anderen durch mehrere Messerstiche getötet haben, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Es habe mehrere Zeugen für die Tat im Freien in einem Pasewalker Wohngebiet gegeben. Daher habe die Polizei den Tatverdächtigen schnell finden können. Der Mann sei in seiner Wohnung festgenommen worden. Zum Motiv ist nichts bekannt. Das Opfer soll Anfang 30 sein. Ob und in welchem Umfang die Beteiligten Alkohol und Drogen konsumierten, wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch untersucht.

Dem Sprecher zufolge beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er gehe davon aus, dass der Haftbefehl erlassen wurde. Das Amtsgericht Pasewalk gab keine Auskunft und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Dem „Nordkurier“ zufolge sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.