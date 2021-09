Teilnehmerin der Mecklenburgischen Seenrunde mit Unfall

Avatar_prignitzer von svz.de

18. September 2021, 13:30 Uhr

Am Sonnabend gegen 10.55 Uhr kam es in der Ortschaft Bergfeld, am Bahnübergang in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Neustrelitzerin stürzte mit ihrem Fahrrad, nachdem sie mit den Reifen zwischen die Schienen kam. Die Radfahrerin war Teilnehmerin der Radsportveranstaltung "Mecklenburgische Seenrunde" und fuhr die

90 km lange Frauenrunde. In Folge des Sturzes verletzte sie sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.