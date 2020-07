Klink: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Avatar_prignitzer von svz.de

17. Juli 2020, 20:19 Uhr

Am Freitag kam es gegen 18:40 auf dem Radweg entlang der Müritz, von Klink in Richtung Sembzin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 55jährige Frau befuhr diesen Radweg, übersah bei etwas abschüssigem Verlauf einen Poller, kollidierte mit diesem und stürzte in der Folge. Die Radfahrerin (Deutsche) zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Mediclin Müritzklinikum Waren eingeliefert. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,00 EUR.