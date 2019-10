Schwerin: Polizei sucht Geschädigte

Avatar_prignitzer von svz.de

21. Oktober 2019, 11:30 Uhr

Am Freitagnachmittag, 20. September, gegen 15.30 Uhr kam es an der Von-der-Schulenburg-Straße 23 in Schwerin zu einer gefährlichen Situation für Passanten. Ein namentlich bekannter Mieter warf Blumentöpfe und andere Gegenstände vom Balkon, welche sowohl auf dem Rasen als auch auf dem Gehweg vor dem Haus aufprallten und hierbei nur knapp ein Kind verfehlte. Das Kind war in Begleitung einer Frau und zwei weiteren Kindern. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt. Auf Grundlage einer Zeugenbefragung und der Spurenlage vor Ort wurde eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gefertigt. Für das Strafverfahren werden nun die Geschädigten, also die Frau mit den drei Kindern gesucht. Hinweise nimmt die Polizei persönlich in jeder Polizeidienststelle, telefonisch unter der Telefonnummer 0385/51802224 oder schriftlich via Internetwache oder postalisch entgegen.