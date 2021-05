Speck: Täter flüchten mit Auto vor der Polizei

Avatar_prignitzer von svz.de

10. Mai 2021, 07:00 Uhr

Am Sonntag gegen 17:35 Uhr meldet ein Zeuge der Polizei, dass sich in der Ortschaft Speck im Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte ein PKW Citroen mit polnischen Kennzeichen in einer Einfahrt an einem Feldstein festgefahren hat. Nach Aussagen des Zeugen befinden sich im Fahrzeug mehrere technische Geräte und die beiden Männlichen Insassen machen einen nervösen Eindruck. Kurze Zeit später konnten die Insassen das Fahrzeug befreien und ihre Fahrt fortsetzten. Sie fahren jetzt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Waren.

Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen des Polizeirevier Waren zum Einsatz.

Diese konnten das Fahrzeug auf dem Weg zum Einsatzort nicht feststellen. Aus diesem Grund wurden die umliegenden Polizeireviere Neubrandenburg, Neustrelitz und Malchin über den Sachverhalt informiert. Diese brachten ebenfalls sofort Funkstreifenwagenbesatzungen zum Einsatz, um nach dem PKW Citroen zu suchen.

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Neubrandenburg konnte der PKW Citroen auf der B193 in Penzlin festgestellt werden. Als die Insassen des Citroen die Polizei bemerkten, beschleunigten sie ihr Fahrzeug und flüchteten in Richtung der Ortschaft Peckatel. Hierauf wurden zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeirevier Neustrelitz über den Sachstand informiert. Diese fuhren zum Ortseingang von Peckatel und sperrten mit ihren Fahrzeugen die Straßen. Dem Fahrzeugführer des Citroen gelang es jedoch mit einem waghalsigen Fahrmanöver die Straßensperren zu umfahren und seine Flucht fortzusetzten. Hinter Peckatel bog das Fahrzeug nach rechts in Richtung der Ortschaft Klein Vielen ab. Da der Fahrzeugführer auch hier mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei flüchtete, kam der PKW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort fuhr sich das Fahrzeug fest.

Die beiden Insassen sprangen aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß weiter.

Dieses konnte aber durch die eingesetzten Beamten recht schnell unterbunden werden. Beide Insassen wurden vorläufig festgenommen. Bei den Insassen handelt es sich um einen 25-jährigen und einen 22-jährigen Deutschen. Beide sind schön öfter polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der Überprüfung der beiden Personen und des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug unter Einwirkung von Betäubungsmittel geführt hat und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem ist der PKW für den Fahrzeugverkehr nicht zugelassen und die Kennzeichentafeln wurden in Berlin entwendet. Gegen die beiden wurde jetzt Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Diebstahl von Kennzeichentafeln und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln erstattet. Die technischen Geräte in dem Fahrzeug gehörten einem der Täter.