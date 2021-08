Silz: Unbekannte lösen Sirenenalarm aus

Avatar_prignitzer von svz.de

26. August 2021, 16:00 Uhr

Am Montag informierte ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Malchow die Polizei per Internetwache über eine ungerechtfertigte Alarmauslösung per Druckknopfmelder am Feuerwehrgerätehaus in der Ortschaft Silz. Den Angaben zufolge wurde der Alarm durch unbekannte Personen am 22.08.2021 gegen 03:25 Uhr und ein weiteres Mal gegen 03:57 Uhr ausgelöst. In beiden Fällen wurde keine Gefahrensituation bekannt. Durch Anwohner wurde eine Personengruppe in der Nähe mitgeteilt.

Wer Hinweise auf die Identität von Personen aus der Gruppe machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/848224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.