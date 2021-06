Unfall zwischen zwei E-Bikes in Kölpinsee

Avatar_prignitzer von svz.de

06. Juni 2021, 11:37 Uhr

Am Sonnabend gegen 17:45 Uhr kam es auf der B111 in Kölpinsee im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei E-Bikes. Hierbei überquerte ein Ehepaar mit ihren E-Bikes die Fahrbahn der B111. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr dabei die 60-jährige deutsche Frau auf das E-Bike ihres 61-jährigen deutschen Ehemann auf. Dabei stürzte sie mit ihrem E-Bike und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Sachschaden entstand keine bei dem Unfall.