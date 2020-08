Darze: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der B 198/L206

Avatar_prignitzer von svz.de

14. August 2020, 14:31 Uhr

Am 14.08.2020 ist es gegen 12:20 Uhr an der Kreuzung B 198/ L 206 auf Höhe der Ortschaft Darze zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden gekommen.

Gegenwärtigen Erkenntnissen zur Folge befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Opel die B 198 aus Richtung Plau am See kommen in Fahrtrichtung Leizen. Auf Höhe der Ortslage Darze beabsichtigte der Fahrer von der B198 nach links auf die L 206 in Richtung Fünfseen abzubiegen. Dabei übersah der Fahrer einen im Gegenverkehr auf der B 198 fahrenden Pkw Renault. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 42-jährige Fahrerin des Pkw Renault und deren 12-jährige Tochter schwer verletzt wurden. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins Klinikum nach Plau am See verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000EUR. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 198 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.