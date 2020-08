Roggentin/Mirow: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der L 25

Avatar_prignitzer von svz.de

16. August 2020, 10:21 Uhr

Der 19-Jährige Fahrer eines PKW Nissan geriet am Sonnabend um 22.30 Uhr mit einem hinter ihm sitzenden, 18 Jahre alten Mitfahrer in Streit.

Der Fahrzeugführer war derart abgelenkt, dass das Fahrzeug am Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn der L 25 zwischen Roggentin und Mirow abkam und mit der rechten Front gegen einen Straßenbaum stieß. Danach gelangte der Wagen wieder auf die Fahrbahn, kam nach links von der Straße ab und blieb nach ca. 10m auf dem angrenzenden Stoppelfeld stehen. Neben den genannten Insassen befand sich noch eine 19 Jahre alte Beifahrerin im Fahrzeug. Alle drei Personen (Deutsche) konnten das Fahrzeug selbständig verlassen, wurden durch den Aufprall jedoch leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur Untersuchung ins Neustrelitzer DRK-Krankenhaus transportiert. Der Nissan war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,-EUR.