Marlow: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

28. August 2020, 21:38 Uhr

Am heutigen Tag (28.08.2020) kam es gegen 13:25 Uhr auf der L 182 zwischen Marlow und Alt Guthendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger am Straßenrand stehender Fußgänger durch eine in Richtung Alt Guthendorf fahrende 61-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW erfasst wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht werden. Die an dem Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeugführerin blieb unverletzt. An dem weiterhin fahrbereiten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro. Die Ursachen zur Unfallursache sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.