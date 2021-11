Verstoß gegen das Waffengesetz in Waren/Müritz

Am Montag gegen 13:15 Uhr informierte ein Zeuge die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg darüber, dass sich soeben ein unbekannter Mann im Bereich der Warener St. Georgenkirche befunden hat und einen pistolenähnlichen Gegenstand in seine Jacke gesteckt hatte. Weitere Zeugen meldeten, dass sie auch den Knall eines abgegebenen Schusses wahrgen...

