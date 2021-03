Waren/Neubrandenburg: Unfall mit Leichtverletztem

Avatar_prignitzer von svz.de

25. März 2021

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr kam es auf der B 192, Höhe Rumpshägener Berg, in Fahrtrichtung Neubrandenburg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter Mercedes Sprinter und einem PKW VW Golf.

Der 24-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B 192 in Richtung Neubrandenburg und wollte einen vor ihm fahrenden LKW überholen. Er scherte dazu mit seinem Fahrzeugs aus, ohne den nachfolgenden Fahrzeugverkehr zu beachten. In der Folge stieß er mit seinem Golf seitlich mit dem Transporter zusammen, der sich schon im Überholvorgang befand. Der Transporter kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der PKW kam ebenfalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte auch gegen die Schutzplanke. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-jährige Fahrer des Transporters leicht verletzt. Er wurde vor Ort durch einen RTW-Besatzung medizinisch behandelt. Beide Fahrzeuge kamen an der linke Schutzplanke zum Stillstand und waren danach nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Der Fahrzeugverkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bei der Bergung der Fahrzeuge kam es kurzzeitig zur Vollsperrung der B 192. An der Unfallstelle wurde die Schutzplanke auf einer Länge von ca. 30 Metern beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20000,- Euro.