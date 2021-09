Wohnmobil in Neubrandenburg entwendet

Avatar_prignitzer von svz.de

21. September 2021, 07:34 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in Neubrandenburg in der Lerchenstraße ein Wohnmobil von einem öffentlichen Parkplatz. Das Fahrzeug war in direkter Nähe zum Ladebereich einer Nahkauffiliale geparkt. Es wurde am Montag gegen 16:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Am Dienstag gegen 1 Uhr stellte der Eigentümer den Diebstahl seines Fahrzeuges fest. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen umgebauten Fiat Ducato vom Typ Grand Canyon aus dem Baujahr 2019. Das Fahrzeug ist hellgrau, es hat einen Wert von schätzungsweise 65.000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Es werden Zeugen gesucht, die im Umfeld der Nahkauffiliale verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg zu melden (Tel. 0395/5582-5224).