Unfälle : A20 als Unfallschwerpunkt: Fünf Unfälle in 24 Stunden

An der Dauerbaustelle der abgesackten A20-Moorbrücke bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) haben sich an diesem Wochenende fünf Unfälle ereignet.

Tribsees | Dabei wurden drei Menschen verletzt und 13 Autos beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Zuletzt prallte ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntag auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, das wiederum einen dritten Wagen davor rammte. Der 19-Jährige kam in eine Klinik. Alle drei Wagen mussten geborgen werden. Zuvor hatten sich seit Samstagm...

