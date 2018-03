Ahlbeck: Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos

von svz.de

03. März 2018, 19:37 Uhr

Am 3. März 2018 kam es gegen 12 Uhr auf der B 110 Höhe Abfahrt Katschow zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die beteiligten Fahrzeuge befuhren die B 110 aus Richtung Usedom kommend in Richtung Ahlbeck. Der vorausfahrende PKW Opel hatte die Absicht nach links von der B 110 in Richtung Katschow abzubiegen und musste dazu verkehrsbedingt halten. Der dahinterfahrende 72-jährige Fahrer eines PKW Hyundai erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW Opel auf. Der nachfolgende 83-jährige Fahrer eines PKW Toyota konnte rechtzeitig halten. Die sich hinter dem PKW Toyota befindliche 42-jährige Fahrerin eines PKW Seat konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob den PKW Toyota auf den PKW Hyundai. Eine 72-jährige Mitfahrerin im PKW Hyundai wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Drei der vier Fahrzeuge (PKW Opel, Hyundai, Seat) waren auf Grund des Unfalles nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12 000 Euro.