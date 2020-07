Ahrenshoop: Pkw fährt Kind an

Avatar_prignitzer von svz.de

21. Juli 2020, 20:44 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde ein neunjähriges Kind von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen war es in Ahrenshoop in der Dorfstraße unterwegs. Der 55-jährige Fahrer eines Honda fuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls durch die Ortschaft. Auf Höhe der Unfallstelle wollte das Kind die Straße überqueren. Der Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Das Mädchen verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht an den Armen und am Rücken. Durch einen Rettungswagen erfolgte vor Ort die Behandlung der Verletzungen. Das Kind wurde nach ambulanter Behandlung in die Obhut der Mutter übergeben.