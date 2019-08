Altenhagen: Versuchter Diebstahl von Orgelpfeifen aus der Dorfkirche

von svz.de

23. August 2019, 05:57 Uhr

Am 22.08.2019 gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei der versuchte Diebstahl von Orgelpfeifen aus der Dorfkirche in 17091 Altenhagen gemeldet. Unbekannte Täter drangen in den Nachtstunden vom 21.08.2019 zum 22.08.2019 in die unverschlossene Dorfkirche ein und bauten aus Kirchenorgel mehrere Orgelpfeifen aus. Diese wurden durch die Täter aber in der Kirch zurückgelassen. Weiterhin wurde durch die unbekannten Täter ein Schlüssel der Kirche entwendet, sowie eine Bibel beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann zur Zeit nicht benannt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 02994-231224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.