Anklam: Feuer auf dem Gelände des ehemaligen Kleiderwerks

Über den Brand eines leerstehenden Gebäudes auf dem Gelände des ehemaligen Kleiderwerkes in Anklam wurde die Polizei am Donnerstag gegen 2.20 Uhr informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache fing eine unbewohnte Stadtvilla Feuer. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des Gebäudes bereits in voller Ausdehnung. Derzeit sind die Freiwilligen Feuerwehren Anklam, Stretense, Murchin und Ducherow mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer konnte durch die 49 Kameraden soweit unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser ausgeschlossen werden kann. Die Demminer Straße ist während der Löscharbeiten für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der Brandursache wird derzeit der Einsatz eines Brandursachenermittler geprüft. Der Sachschaden kann aufgrund des aktiven Brandherdes nicht abschließend beziffert werden, Personen wurden nach dem derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt.

von svz.de

erstellt am 20.Jul.2017 | 10:21 Uhr