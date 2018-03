Anklam: Tresor ist wieder da – aber leer

von svz.de

13. März 2018, 15:48 Uhr

Nach mehreren Einbrüchen in Gesundheits- und Senioreneinrichtungen in Anklam hat die Polizei einen der gestohlenen Tresore gefunden. Der gewaltsam geöffnete Safe mit – inzwischen leeren – Geldkassetten wurde am Montag an einem Weg bei Bargischow unweit von Anklam entdeckt, wie ein Polizeisprecher gestern sagte. Erste Spuren wiesen auf einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen aus Anklam hin, festgenommen wurde er aber zunächst nicht.

In der Stadt war innerhalb weniger Tage in eine Wohnresidenz für Betreutes Wohnen, eine Physiotherapiepraxis und am Sonntag in ein Gesundheits- und Pflegezentrum eingebrochen worden. Im Betreuten Wohnen und im Pflegezentrum wurden laut Polizei Tresore mit jeweils mehreren Tausend Euro Bargeld von Bewohnern entwendet.