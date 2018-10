Anklam: Trio setzt Miet-Geländewagen in Graben und flüchtet - aufgespürt

von svz.de

26. Oktober 2018, 10:14 Uhr

Drei Männer haben in der Nacht zu Freitag bei Anklam einen gemieteten Geländewagen schwer beschädigt und sind geflohen. Wie ein Polizeisprecher sagte, meldete ein Autofahrer gegen Mitternacht, dass ein Geländewagen bei Sarnow (Kreis Vorpommern-Greifswald) im Straßengraben liegt. Polizisten konnten zwei mutmaßlich geflohene, aber verletzte 36 und 42 Jahre alte Männer in der Nähe entdecken. Der dritte Mann aus dem Auto, ein 38-Jähriger, sei danach an seinem Wohnort im etwa 20 Kilometer entfernten Friedland aufgespürt worden. Dieser Mann hatte 0,9 Promille Atemalkohol. Keiner der Männer will gefahren sein. Der Schaden wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt.