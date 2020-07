Anklam: Verkehrsunfall auf der A20

Avatar_prignitzer von svz.de

24. Juli 2020, 19:52 Uhr

Am Freitag gegen 12.16 Uhr ereignete sich auf der A20, etwa drei Kilometer hinter der Anschlussstelle Anklam aus Lübeck kommend in Fahrtrichtung Stettin, ein Verkehrsunfall an dem ein Mercedes Kleintransporter alleinbeteiligt war. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr der 62-jährige Kraftfahrer durch einen geplatzten Reifen (hinten links) zuerst in die Mittelleitplanke und streifte diese. In der Folge schleuderte der Transporter zurück auf die Fahrbahn und kam dann auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen.

Der Fahrzeugführer blieb unverletzt und es kam nicht zu Folgeunfällen. Durch den Unfall wurden Teile der Bankette (Grasnarbe) sowie Fahrzeugteile großflächig auf der Fahrbahn verteilt sowie auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Aufgrund der Verschmutzungen auf der Gegenfahrbahn wurden zusätzlich zu den bereits eingesetzten Kräften weitere Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei aus Altentreptow an die Unfallstelle entsandt.

Für die Beseitigung der Verunreinigungen musste die A20 an der Unfallstelle für 35 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stauerscheinungen. Die betroffenen Fahrzeugführer wurden umgeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro am Unfallfahrzeug sowie ca. 1000 Euro an den Schutzplanken und Nebeneinrichtungen der Autobahn.