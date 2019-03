Anklam: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

von svz.de

11. März 2019, 08:02 Uhr

Am 11.03.2019 um 04:11 Uhr meldete ein Kurierfahrer einen verunfallten PKW, der von der Straße abgekommen ist und sich überschlagen hat. Eine Person lag neben dem Fahrzeug und war nicht ansprechbar. Der eingesetzte Notarzt stellte den Tod des Fahrzeugführers fest.

Der Fahrer befuhr die K 57 aus Richtung Lüskow kommend in Richtung Alt Teterin. Nach Durchfahren einer Rechtskurve kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und befuhr kurzzeitig den Grünstreifen. Danach drehte sich der PKW um die eigene Achse und stieß mit einem Straßenbaum zusammen. Der 33 jährige Fahrer wurde aus dem PKW geschleudert und verstarb noch am Unfallort. Zum Unfall gibt es keine Zeugen, der Fahrer war alleinbeteiligt. Am PKW entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern an.