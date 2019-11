Anklam: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Avatar_prignitzer von svz.de

11. November 2019, 08:47 Uhr

Am 10.11.2019 gegen 18:45 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Verkehrsunfall in der Ortslage Klein-Toitin bei Jarmen.

Der 46-jähriger Fahrer eines PKW Audi befuhr die Dorfstraße des Ortes Klein-Toitin aus Richtung der L35 kommend in Richtung der B110.

Aus Unachtsamkeit kam er in der Ortslage nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen zwei parkende PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht im Gesicht verletzt. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Der Mann wurde dem Rettungsdienst übergeben, welche ihn versorgten und zum Krankenhaus Anklam verbrachten. Dort wurde bei ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf ca. 7.000,-EUR geschätzt. An zwei Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, diese sind nun nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Gegen den Unfallverursacher wird nun aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.