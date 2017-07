Auto in Rostock angezündet

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Brand eines PKW in Toitenwinkel in der Straße Zum Schäferteich gemeldet.

Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort einen brennenden Renault Twingo fest. Trotz der Versuche der Beamten das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, breitete sich das Feuer auf den gesamten Bereich des Vorderwagens aus und konnte erst durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen.

von svz.de

erstellt am 09.Jul.2017 | 09:02 Uhr