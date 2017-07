Unfall in Retzow : Auto kollidiert mit Baum und geht in Flammen auf

vergrößern 1 von 12 1 von 12























Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Ortslage von Retzow (bei Röbel), ist am frühen Samstagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann kam gegen 4:20 Uhr mit seinem Opel aus bisher noch ungeklärter Ursache links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Nur Sekunden später fing das Auto Feuer. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise noch selbst aus dem brennenden Fahrzeug retten. Die Flammen haben innerhalb von nur wenigen Minuten das gesamte Auto erfasst.



Wie sich wenig später herausstellte, war das Fahrzeug weder zugelassen noch pflichtversichert. Der Opel brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Rechlin war vor Ort und löschte den Opel mittels Schaum ab.



Am Fahrzeug und am Baum entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro. Der Fahrer wurde unter Begleitung eines Notarztes in das Krankenhaus nach Neustrelitz gebracht.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

von Susan Ebel

erstellt am 29.Jul.2017 | 10:12 Uhr