B105: Auto von der Fahrbahn abgekommen - Fahrzeugführer leicht verletzt

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

14. April 2019, 08:06 Uhr

Am 14.04.2019 gegen 02:00 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Golf die B 105 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Stralsund. Kurz hinter der Abfahrt Groß Miltzow kam der Fahrzeugführer auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Mann aus der Region wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.