B110 bei Usedom: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrzeugführer

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

28. Juli 2020, 08:31 Uhr

Am 27.07.2020 gegen 19:40 Uhr kam es auf der B110 zwischen den Ortschaften Usedom und Voßberg zu einem Verkehrsunfall. Der 45-jährige deutsche Fahrzeugführer eines VW Transporters befuhr die B110 aus Richtung Usedom kommend in Richtung Voßberg. Auf Höhe des Abzweiges nach Gellinthin kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Hierbei wurde der Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Usedom aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei dem Unfall zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen wurde.

Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000,-EUR- Während der Unfallaufnahme musste die B110 für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.