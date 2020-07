Bad Doberan: Beschädigung einer Gasleitung nach Abrissarbeiten

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Rostock

17. Juli 2020, 07:26 Uhr

Am Donnerstag wurde in Bad Doberan während des Abrisses eines Einfamilienhauses in der Neuen Reihe durch einen Bagger der Abrissfirma eine Gasleitung beschädigt, so dass es zum Austritt von Erdgas kam.

Nach Angaben des Mitarbeiters der Abrissfirma handelte es sich bei der Gasleitung um eine alte, aus DDR-Zeiten, stammende nicht verzeichnete Leitung.Durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan und Einsatzkräfte des PHR Bad Doberan wurde vorsorglich ein benachbartes Mehrfamilienwohnhaus evakuiert Die Neue Reihe wurde für die gesamte Einsatzzeit für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt.

Das Gasleck konnte durch Mittel der FFW nicht abgedichtet werden. Mitarbeiter der Stadtwerke dichteten die Schadstelle ab und die Gefahrenstelle konnte anschließend freigegeben werden. Personen wurden nicht verletzt, Sachschäden entstanden nicht.

Bei der Evakuierung fanden die Einsatzkräfte der FFW und Polizei eine hilflose und verletzte Person in einer der Wohnungen, auf dem Fußboden liegend, auf. Nach eigenen Angaben und durch den hinzugezogenen Notarzt wurde bekannt, dass die Person seit ca. fünf Tagen hilflos in der Wohnung lag. Zur Ursache der Verletzungen gab der Geschädigte an, vor mehreren Tagen gestürzt zu sein.

Der Verletzte wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Hohenfelde verbracht.