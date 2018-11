Bansin: Verkehrsunfall unter erheblicher Einwirkung von Alkohol

von svz.de

12. November 2018, 06:25 Uhr

Am 11.11.2018 gegen 16:50 Uhr kam es in der Ahlbecker Chaussee im Seebad Bansin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 49-jährige Fahrer eines PKW Mercedes fuhr auf der Ahlbecker Chaussee (L266) aus Richtung Heringsdorf kommend in Richtung Ückeritz. An der Kreuzung Ahlbecker Chaussee / Str. Dorf Bansin beabsichtigte er nach links in die Straße Dorf Bansin abzubiegen. Hierbei ordnete er sich in die Linksabbiegespur ein. Zur gleichen Zeit fur der 46-jährige Fahrer eines Opel die Straße Dorf Bansin aus Richtung Alt Sallenthin kommend in Richtung Ahlbecker Chaussee.

An der Kreuzung Ahlbecker Chaussee / Straße Dorf Bansin beabsichtigte er nach rechts auf die Ahlbecker Chaussee abzubiegen. Dabei kam er von einer Fahrspur ab und stieß gegen den in der Linksabbiegespur stehenden Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Opel-Fahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Gegen den 46-Jährigen wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 12000 EUR.