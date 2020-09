Banzkow: Einbruch in Einfamilienhaus

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

24. September 2020, 10:24 Uhr

In Banzkow sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Der Vorfall in der Mirower Straße wurde der Polizei am Donnerstagmorgen gemeldet. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Haus und durchwühlten dort mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar, da die Eigentümer nicht zu Hause waren. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat vor Ort bereits die ersten Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.